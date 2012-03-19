Таможенники остановили 200 тысяч контрабандных китайских термометров

Киевские таможенники изъяли свыше 200 тыс. китайских медицинских ртутных термометров, которые пытались завезти в Украину под видом немецких, имеющих государственную регистрацию в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской региональной таможни, термометры общей стоимостью свыше 550 тыс. грн. поступили из Китая морским путем в контейнере.

По предоставленным таможне документам, отправителем и продавцом был указан Китай, а страной производства – Германия. В свидетельстве о государственной регистрации изделий медицинского назначения также указано немецкое предприятие в Берлине. По информации официального сайта Европарламента, изготовление и продажа неэлектрических приборов с содержанием ртути запрещены на территории стран-членов ЕС еще с 2007 года. В базе данных зарегистрированных в Берлине фирм по указанному адресу такой компании не обнаружено.

По факту нарушения таможенных правил составлен протокол согласно ч. 1 ст. 352 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает конфискацию товара и штраф. Термометры изъяты на склад таможни, а их дальнейшую судьбу будет решать суд.