Россия выходит из проекта Ан-70

Россия выходит из совместного украинско-российского проекта Ан-70.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Баку сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО после встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем ИВАНОВЫМ.

«По проекту Ан-70 наступила ясность – принято решение российской стороной о том, что она выходит из проекта Ан-70», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он сообщил, что достигнута договоренность с российской стороной, что этот выход будет происходить с участием экспертов, чтобы решить все вопросы, касающиеся финансирования и интеллектуальной собственности.

Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы Украина самостоятельно могла дорабатывать этот проект на свое усмотрение.

«В этом вопросе наступила ясность – это лучше, чем отсутствие решения, хотя лучше, чтобы мы делали этот проект вместе», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, самолет Ан-70 предназначен для транспортировки грузов массой до 47 тонн, десантирования парашютистов и техники. Среди военно-транспортных самолетов только Ан-70 садится на грунтовые площадки длиной 600-900 м и может перевозить всю номенклатуру военных грузов стран СНГ и НАТО.

Создание самолета Ан-70 - совместный украинско-российский проект. Но Россия в последнее время заявляла, что может отказаться от участия в нем. В частности, российская сторона заявляла о выходе из проекта при условии возвращения Украиной вложенных россиянами средств и предоставления Украине права стать единственным оператором проекта.