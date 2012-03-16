Против друзей погибшей в Симферополе возбудили дело: оставление в опасности

В Симферополе милиция возбудила уголовное дело относительно двоих молодых мужчин, после встречи с которыми на 25-летнюю девушку, вероятно, напали бродячие собаки, в результате - она погибла.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымской милиции.

В отношении парней завели дело по ч.3 ст.135 Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности. Ее санкция - от трех до восьми лет тюрьмы.

«Молодые люди пояснили, что ночью позвонили девушке и пригласили для совместного времяпровождения. Некоторое время они распивали спиртные напитки, после чего вывели знакомую на улицу и оставили ее на скамейке ближайшей остановки автобуса. Местные жители также рассказали, что около пяти часов утра слышали женские крики и лай собак», - говорится в пресс-релизе.

Девушка умерла в реанимации. Предварительная причина смерти - сильная кровопотеря и травматический шок. Тело направлено на экспертизу, по результатам которой будут известна причина смерти крымчанки.

Милиция Крыма подготовила обращение к коммунальным службам Симферополя «о необходимости решения проблемы увеличения числа бродячих собак на улицах города».

Как сообщал УНИАН, в дачном массиве Каменка вблизи Симферополя утром 15 марта нашли девушку в разорванной одежде с многочисленными укушенными ранами.

В Каменке находится свалка.