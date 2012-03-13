Всемирно известный философ раскритиковал президента Могилянки

Всемирно известный философ Славой Жижек направил письмо президенту Киево-Могилянской академии Сергею Квиту. В тексте письма он осудил закрытие Центра визуальной культуры, который сегодня был лишен помещения, сообщает gazeta.ua.

На сегодняшний день Жижек входит в топ-25 важнейших публичных интеллектуалов мира по версии журналов Prospect Magazine (Великобритания) и Foreign Policy (США).

Жижек выразил "обеспокоенность" конфликтом между ЦВК и приостановкой работы Центра.

"Такие действия несовместимы с образом демократического университета. Поэтому я настоятельно призываю вас восстановить работу Центра в полном объеме ", - заявил он в письме Сергею Квиту.

"Многие мои коллеги из среды интеллектуалов участвовали в различных мероприятиях ЦВК, и я слышал от них только самые лучшие отзывы, что свидетельствует об актуальности и уровне критического мышления, которое сейчас развивается в стенах НаУКМА", - пишет философ.

По мнению Жижека, Могилянка только выиграет от деятельности Центра визуальной культуры.

"Мне известно, что ЦВК - это сообщество социально ангажированных ученых, студентов, художников и активистов, которые ищут действенную альтернативу неолиберальной системе, и которые сосредоточены на изменениях социальной структуры в соответствии с идеями свободы и равенства", - пишет Жижек.

Жижек признался, что был удивлен закрытием выставки "Украинское тело" и приостановкой работы ЦВК.

В декабре этого года Жижек планирует прочитать лекцию в Могилянке, но настаивает, чтобы она проходила в помещении Центра визуальной культуры.

Напомним, сегодня президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит запретил проводить мероприятия в Староакадемическом корпусе университета. Именно там находится Центр визуальной культуры (ЦВК), вокруг которого уже месяц разгорается конфликт.