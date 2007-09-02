В Полтавской области пытались сделать врезку в газоконденсатопровод

В Полтавской области работники правоохранительных органов предотвратили попытку незаконной врезки в газоконденсатопровод.

Как сообщили УНИАН в ЦСО УМВД Украины в Полтавской области, сегодня около 5.00 в дежурную часть Полтавского райотдела милиции поступило сообщение от охранительной структуры «Альфа» предприятия «Полтавагаздобыча» о том, что в поле между селами Божковское и Наддержинщина обнаружили фонтан из газоконденсатопровода высотой около 20 метров и газовое облако, протянувшееся до автодороги «Полтава-Котельва».

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Полтавского райотдела милиции, представители УМВД области, ГУ МЧС и Генеральной прокуратуры. В поле была обнаружена яма, около метра глубиной, вырытая к трубе газоконденсатопровода, а также оборудование для врезки: резиновый шланг-отвод длиной свыше 40 метров, устройство-щуп для установления местонахождения трубы, брезент и принадлежности для врезания в газоконденсатопровод (аккумуляторы для сварки, буры для врезания и кран).

Работники правоохранительных органов считают, что нарушители сначала пытались унести оборудование с собой, однако поняли, что это может помешать побегу, поэтому и бросили его разбросанным по полю.

На данное время фонтан ликвидирован, газоконденсатопровод починен, на месте происшествия работают милиционеры, пожарные, работники «Полтавагаздобыча».

После неудачной попытки врезания газоконденсатом залило участок поля площадью около 50 на 10 метров. Пожарные приняли меры для предотвращения возгорания - загрязненный участок обработали специальным порошком, который впитывает газоконденсат и препятствует возагоранию.

На место происшествия вызвана экологическая инспекция для установления точной территории загрязнения и суммы нанесенного ущерба.

Как сообщил и.о. заместителя начальника Полтавского райотдела милиции – начальник милиции общественной безопасности Роман ДЕНИСЕНКО, правоохранительными органами ведется работа по установлению лиц, осуществивших врезание в газоконденсатопровод, отрабатываются прилегающие населенные пункты, а также собираются материалы для возбуждения уголовного дела по статье 292 Уголовного кодекса Украины – повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов.