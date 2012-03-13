Разработана Стратегия сохранения культурного наследия Киева

Специалисты разработали для Киева Стратегию сохранения культурного наследия столицы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе члена Главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры (УООПИК), главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

Стратегия была разработана во исполнение решений совместного заседания коллегии Бюро Украинского национального комитета ICOMOS, Главного и Киевского городского советов Украинского общества охраны памятников истории и культуры, на котором рассматривался вопрос «О современном состоянии, проблемах и основных направлениях деятельности общественности по сохранению и охране культурного наследия г. Киева».

По информации А.БРИГИНЦА, среди объектов, которые больше всего тревожат экспертов, обсуждались Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник «София Киевская», Национальный архитектурный музей «Киевская крепость» и Государственный историко-архитектурный заповедник «Древний Киев».

Относительно заповедника «Древний Киев» эксперты настаивают на восстановлении статуса заповедника как отдельного юридического лица.

Кроме того, эксперты отмечают необходимость разработать план организации территории заповедника, обеспечить финансирование работ по реставрации, консервированию, приспособления, ремонта памятников истории и культуры и объектов культурного наследия.