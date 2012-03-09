Одессит попробовал разобрать гранату в квартире

В Одессе в результате неосторожного обращения со взрывателем гранаты сегодня произошел взрыв в многоквартирном доме №42 на улице Пастера, ранен один жилец.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Одесской области Владимир ШАБЛИЕНКО.

«38-летний одессит получил повреждение кисти правой руки вследствие попытки разобрать имевшийся в квартире взрыватель от гранаты. После того, как сработал взрыватель, пострадавший обратился в горбольницу, где ему оказали необходимую помощь. Угрозы для его жизни нет», – сказал В.ШАБЛИЕНКО, отметив, что это – предварительные выводы специалистов-взрывотехников, прибывших на место происшествия. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

По словам В.ШАБЛИЕНКО, по данному факту возбуждено уголовное дело «согласно признакам ч.1 ст. 263 (неосторожное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.