При попытке ограбить Святошинский райсовет задержаны четверо
14:04, 09 марта 2012Общество
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Киевлянин, двое жителей Киевской области и житель Винницкой области были задержаны 8 марта на месте совершения преступления
В Киеве при попытке ограбить Святошинский районный совет задержаны четверо злоумышленников.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, киевлянин, двое жителей Киевской области и житель Винницкой области были задержаны 8 марта на месте совершения преступления.
Предварительно установлено, что они взломали дверь запасного выхода в административном здании Святошинского районного совета, и с целью кражи пытались проникнуть в помещение, говорится в сообщении.
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