При попытке ограбить Святошинский райсовет задержаны четверо

В Киеве при попытке ограбить Святошинский районный совет задержаны четверо злоумышленников.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, киевлянин, двое жителей Киевской области и житель Винницкой области были задержаны 8 марта на месте совершения преступления.

Предварительно установлено, что они взломали дверь запасного выхода в административном здании Святошинского районного совета, и с целью кражи пытались проникнуть в помещение, говорится в сообщении.