За нападение на посольство Индии FEMEN предъявлено обвинение

Следователь МВД взял подписку о невыезде с одной из активисток FEMEN.

Об этом говорится в сообщении FEMEN, переданном агентству УНИАН.

«Вчера, 6 марта, старший следователь следственного отделения ГОМВД Украины в г.Киеве СКИРДА А.И. во время допроса активистки движения заменила ее статус со "свидетеля" на "обвиняемую", применив меру пресечения в виде подписки о невыезде», – говорится в сообщении.

Кроме того, после допроса следователь выписала постановление о возбуждении уголовного дела против остальных участниц акции возле Посольства Индии в Украине.

«Ассистирующий СКИРДЕ следователь КУДРЯ Сергей Николаевич заявил буквально следующее: «С вами бы, как в Белорусии разобраться, а то цацкаемся тут», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении активисток движения FEMEN за действия во время акции возле Посольства Индии. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

В МВД отметили, что представительницы движения во время своей акции, которая состоялась в середине января, проникли на балкон резиденции посла Индии. «Там обнаженные «общественные деятельницы» развернули баннер, а также скандировали лозунги оскорбительного для работников посольства содержания. После этого молодые женщины сняли с флагштока национальный флаг Индии, нанесли им несколько ударов по окнам и дверям посольства, а затем бросили его на землю», – сообщили в МВД.

18 января в Киеве активистки FEMEN устроили акцию протеста возле резиденции посла Индии. Обнаженные по пояс девушки выкрикивали свой привычный лозунг "Украина - не бордель" и пытались прорваться в здание посольства. Четырех девушек задержала и доставили в районное отделение милиции. Активистки протестовали против решения индийского МИД не выдавать визы женщинам из России, Украины, Казахстана и Киргизии, потому что они якобы пополняют там ряды проституток.