Во Всемирном банке предупредили Украину

Для эффективного развития экономики Украина должна преодолеть бюрократию и коррупцию, провести дерегуляцию и реформировать систему льгот и социального обеспечения.

Об этом в комментарии ZN.UA заявил вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Филипп Ле Уэру, посетивший на днях Киев с официальным визитом.

"Послание для Украины является четким: ни одна страна не может надеяться достичь благосостояния и сохранить его, если ее предприятиям мешает бестолковое регулирование, бюрократия и коррупция, а также если ее государственный сектор обременен непосильными обязательствами по социальной защите", — отмечает Ле Уору.

В частности он приводит пример некоторых стран, в которых одним из источников нынешних трудностей является именно неспособность правительств этих стран улучшить условия предпринимательской деятельности, сделать свои рынки труда более гибкими и уделить должное внимание растущим пенсионным обязательствам государственного сектора и развитию государственных долгов.