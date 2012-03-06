Тернопольский облсовет просит Януковича не отдавать Почаевскую лавру УПЦ МП

Тернопольский областной совет призывал руководство государства не допустить принятия законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно передачи объектов культурного наследия религиозным организациям)», который предусматривает передачу Почаевской Лавры Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, принятому сегодня во время пленарного заседания сессии облсовета.

В обращении депутаты выразили обеспокоенность реакцией церковных и общественных кругов области относительно этого законопроекта, поскольку в целом общественность Тернопольской области выступает против этого законопроекта.

Принятию обращения предшествовали острые дебаты между представителями национал-демократических сил и членов провластной группы «Стабильность и реформы». В ходе дискуссий депутаты от ВО «Свобода», которые предложили свой текст обращения, пошли на компромисс и согласились изъять из него все острые моменты, в которых речь шла о поддержке действующей властью лишь одной религиозной конфессии и экспансии УПЦ МП на территории Украины.

В результате в своем обращении депутаты лишь напомнили руководству государства, как Почаевская лавра оказалась в аренде в УПЦ МП.

«29 мая 2001 года Кабинет министров Украины отнес комплекс памятников культурного наследия в городах Кременец и Почаев к ведению Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Следовательно, согласно распоряжению Кабинета министров Украины в 2002 году все памятники были переданы из общей собственности территориальных общин сел и городов Кременецкого района в государственную собственность с отнесением к сфере управления Госстроя Украины.

В июле 2003 года согласно распоряжению Кабинета министров Украины сооружения Почаевской лавры были изъяты из состава заповедника, а в декабре того же года состоялась передача комплекса сооружений Лавры в бесплатное пользование представителям Украинской православной церкви Московского патриархата», – говорится в обращении.

В заключение депутаты призвали руководство государства принять решительные меры относительно недопущения принятии соответствующего законопроекта.

За обращение проголосовали 74 из 82 депутатов облсовета.