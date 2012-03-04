В Киеве почтили память Шухевича (фото)

На Софийской площади участники панихиды по Шухевичу создали большой "живой" трезубец и спели гимн Украины, сообщает ТСН.

4 марта, на Софийской площади в Киеве прошла панихида по главнокомандующему УПА Роману Шухевичу, организованная Союзом Украинской Молодежи. Панихиду отслужил ректор Киевской Трехсвятительской духовной семинарии УГКЦ отец Петр Жук, пишет Елена Белозерская в своем блоге. Церковный хор спел "Вечная память". После панихиды участники, держась за руки, создали большой "живой" трезубец - в знак того, что память об украинских героях должна объединять всех, и спели государственный гимн, а затем - "Червону калину".

Как известно, 5 марта 2012 исполняется 62 года со дня гибели Романа Шухевича.

Напомним, 14 октября 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко присвоил Роману Шухевичу звание героя Украины. Но в 2011-м это решение через суд было отменено.

Фото - УНИАН