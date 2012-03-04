На Эльбрусе нашли тело украинской альпинистки

На склоне Эльбруса обнаружено тело руководителя группы альпинистов из Днепропетровска 21-летней Марии Хитриковой, пропавшей 2 марта.

Об этом сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Борис ТИЛОВ, передает ИТАР-ТАСС.

«Девушку нашли на высоте 4,7 тыс. метров, похоже, она погибла в результате падения», - сказал Б.ТИЛОВ.

Ее тело спускают в поселок Терскол.

Спасатели продолжают поиск еще одного альпиниста - 40-летнего Дениса ЛИСОВА из Киева, также пропавшего 2 марта.

По словам Б.ТИЛОВА, погодные условия крайне затрудняют поиски. «После небольшого просвета среди дня опять практически нулевая видимость, метель, поисковые работы продолжаются практически на ощупь», - отметил Б.ТИЛОВ. В поисках заняты 35 человек, еще 10 находятся в состоянии готовности.

Найденный 3 марта альпинист из Днепропетровска Роман КУЦЫЙ госпитализирован в районную больницу в городе Тырныауз. Альпинист рассказал, что в связке спускаться было тяжело, и они с Д.ЛИСОВЫМ шли поодиночке. Р.КУЦЫЙ сорвался с тропы примерно над Ледовой базой, его спасла снежная «подушка» в котловане. Полученная от него информация позволила спасателям значительно сузить район поиска.

В восхождении на высочайшую вершину Европы - 5 тыс 642 м участвовали две украинские группы общей численностью 11 человек. При спуске резко ухудшилась погода, исчезла видимость.

На высоте примерно на 3,8 тыс. метров заметили отсутствие замыкающих группу спортсменов. До этого их видели на высоте около 5,2 тыс. м. М.Хитрикова осталась их ждать, остальные продолжили спуск и сообщили о происшествии в спасательную службу.