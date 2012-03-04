Погода на завтра: весна переносится

Завтра, 5 марта, в Украине, кроме западных областей, ожидается небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в западных, северных и центральных областях местами 11-15° мороза, на Южном побережье Крыма 0-2° тепла; днем в Украине 0-5° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области и Крыму 1-5° тепла.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 5-10° мороза, местами до 13°, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.