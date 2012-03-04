Львовских красавиц можно будет оценить 14 марта

Во Львове 14 марта пройдет конкурс красоты «Мисс Львов-2012».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, гранд-шоу «Мисс Львов-2012» пройдет на сцене Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой. А уже через две недели победительница конкурса будет представлять Львов на национальном конкурсе красоты «Мисс Украина-2012» в Киеве.

«Мисс Львов – это единственный на сегодняшний день лицензированный конкурс красоты в нашем городе, который дает возможность победительницы представлять Львов не только на национальном конкурсе красоты, но и на международных. Его история составляет уже около 18-ти лет. Ежегодно «Мисс Львов» посещает более 1000 зрителей, а еще около 750 тыс. зрителей собирает возле своих экранов телетрансляция церемонии определения победительницы», - рассказала директор конкурса Валерия НИКИФОРЕЦ.

Победительницей прошлогоднего конкурса стала 18-летняя львовская модель Елена ЯЗОВЕЦКАЯ, - студентка географического факультета Львовского кооперативного колледжа экономики и права. Она на протяжении года представляла Львов на всеукраинских и международных конкурсах красоты в Киеве, Женеве, Баку и в Анталии.