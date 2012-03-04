Тернопольская милиция стала ближе к народу

В Тернопольской области Государственная служба охраны, действующая при областном управлении милиции, установила более 100 кнопок экстренного вызова правоохранителей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью областного управления милиции, установлены эти кнопки в популярных общественных заведениях, супермаркетах, кафе, на автозаправочных станциях и в других многолюдных местах. Рядом с кнопкой размещена наклейка с надписью «Срочный вызов милиции».

Как объяснили в милиции, такие кнопки установлены с целью активного привлечения граждан к профилактике и пресечению правонарушений в общественных местах, а также предоставления своевременной и действенной помощи правоохранителями. В милиции заверяют, что отныне каждый житель области в случае совершения против него противоправного деяния или преступления имеет реальную возможность вызвать правоохранителей, которые оперативно прибудут на место вызова.

Больше всего кнопок установлено в торговых заведениях, аптеках и заведениях отдыха.