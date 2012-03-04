Во львовских автобусах все надписи - по-немецки

Депутаты Львовского городского совета требуют обеспечить общественный транспорт Львова, привезенный в город из Германии, украиноязычными указателями.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сессии Львовского городского совета председатель фракции политической партии «Фронт змін» Михаил ХМИЛЬ обратился к городскому председателю Андрею САДОВОМУ с требованием „обеспечить обустройство пассажирского транспорта города Львова оформленными согласно требованиям законодательства информационными сообщениями относительно маршрута движения соответствующего транспорта, а также правил его пользования и безопасности перевозки”.

По словам М.ХМИЛЯ, возмущение общественности, а следовательно, и депутатов горсовета, вызвали автобусы, привезенные из Германии для дальнейшей эксплуатации во Львове, „которые так и остались оборудованными для немцев, но никоим образом не для львовян”.

«Дело в том, что все надписи информативного и предупредительного характера, наподобие: «аварийный выход», «держитесь подальше от дверей» или другие написаны на немецком языке, а на табло, где должны быть расположены названия улиц, по которым курсирует соответствующий автобус - немецкоязычные названия, - сказал М.ХМИЛЬ. - Отзывы жителей по этому поводу сводятся к возмущению и скептическим замечаниям, что скоро им придется носить с собой немецко-украинские словари, чтобы понять инструкцию поведения в заграничном транспорте. Сложно и стыдно представить, какое впечатление такая картина может произвести на гостей нашего города».