Янукович урегулировал телевизионные лохотроны

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон №4386-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» по регулированию трансляции программ и передач с платными интерактивными конкурсами».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в документе говорится в частности об установлении запрещения на трансляцию программ и передач с интерактивными конкурсами (играми, викторинами), условия которых прямо или опосредствовано предусматривают платное приобретение лицом статуса ее участника, и в которых телезрителям и радиослушателям с целью получения выигрыша в денежной или имущественной форме за личную победу предлагается обратиться к телерадиоорганизации в любой способ, который предусматривает взыскание средств за соединение и телефонный разговор по цене, которая не отвечает избранному абонентом тарифному плану, или получение дополнительной услуги оператора телекоммуникаций, не предусмотренной договором (тарифным планом).

При этом такое запрещение не будет распространяться на каналы с ограниченным доступом, трансляцию программ и/или передач по проведению розыгрышей лотерей, творческих конкурсов, спортивных соревнований, розыгрышей на бесплатной основе с рекламированием (популяризацией) отдельного товара, услуги, торговой марки (знака для товаров и услуг), наименования или направлений деятельности субъектов ведения хозяйства, коммерческой программы с выдачей выигрышей в денежной или вещевой форме, конкурсов (игр, викторин), условия которых предусматривают бесплатное приобретение лицом статуса ее участника и получения участником, который обнаружил лучшие личные знания и умения, выигрышей в денежной или имущественной форме за личную победу, розыгрышей на бесплатной основе для развлекательных, благотворительных или познавательных целей (новая часть третья статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании»).

Подписанный Закон также определяет особенности трансляции программ и передач с платными интерактивными конкурсами на каналах с ограниченным доступом. Трансляция таких программ и передач должна постоянно сопровождаться текущей информацией об объеме звонков и шансах подключения к студии, а также текстами предупреждения - установленного законом размера и цвета - что они являются платными, информация относительно условий участия в интерактивном конкурсе, если выполнение таких условий может нанести имущественный вред телезрителям и радиослушателям, должна наводиться в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения каждые 5 минут трансляции соответствующей программы или передачи. Правила интерактивных конкурсов должны предусматривать запрещение участия несовершеннолетних лиц в таких конкурсах.