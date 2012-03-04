Государство берется позаботиться о молоке

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и молокоперерабатывающие предприятия подписали меморандум о согласовании действий, который будет действовать до 31 декабря т.г.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, перерабатывающие предприятия взяли на себя обязательство обеспечивать закупку молока у сельхозпроизводителей по экономически обоснованным ценам, способствовать стабильному и бесперебойному обеспечению потребностей внутреннего рынка, а также гарантировать должное качество молочных продуктов.

В меморандуме также говорится о том, что Минагропрод, со своей стороны, будет привлекать представителей молокоперерабатывающих предприятий к подготовке решений, влияющих на указанный рынок. Также ведомство взяло на себя обязательство способствовать повышению инвестиционной привлекательности участников рынка молока и молочных продуктов, финансировать строительство животноводческих комплексов по производству молока, возмещать стоимость закупленных племенных нетелей, коров молочного и комбинированного направления продуктивности. Также министерство будет частично возмещать населению стоимость установок для индивидуального доения.

Как сообщал УНИАН, закупочные цены на молоко, по данным Минагропрода, с начала 2012 года снизились на 4,7% - с 3,78 до 3,6 грн./литр.

Кроме того, по данным Госстата, за два месяца 2012 года произошло уменьшение средней цены производителей на молоко и сухие сливки - на 1,4%, твердые сыры - на 1,3% и сливочное масло - на 0,7%. Это связано с ростом объемов промышленного производства в январе 2012 года. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года, в Украине произвели на 11,7% больше сливочного масла, на 7,1% - жирных сыров и на 10,5% - молока обработанного жидкого.