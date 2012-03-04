Из монастыря украли золото

Севастопольская милиция раскрыла кражу из расположенного в селе Морозовка Балаклавского района мужского монастыря преподобного Паисия Величковского, где было похищено большое количество драгоценностей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе. Заявление о краже поступило в севастопольскую милицию 15 февраля от наместника монастыря - архимандрита ГАВРИИЛА. Священнослужитель сообщил, что злоумышленник украл золотые украшения, которые прихожане жертвовали монастырю, излечившись от бесплодия.

Сотрудниками Балаклавского райотдела милиции было установлено, что злоумышленник взломал дверь, разбил застекленную нишу, расположенную у иконы Пресвятой Богородицы, и украл драгоценности. Личность злоумышленника сотрудники милиции установили практически сразу же. Им оказался 36-летний послушник храма. Мужчина нес послушание в монастыре несколько месяцев.

Как сообщил начальник УМВД Украины в г. Севастополе Александр ГОНЧАРОВ, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что после совершения кражи злоумышленник скрылся из города. Сначала уехал в Симферополь, а потом отправился по городам Украины - Херсон, Одесса, Винница. Его задержали в рейсовом автобусе под Николаевом. При нем была изъята часть похищенных золотых украшений и квитанции о том, что драгоценности злоумышленник сдавал в ломбарды в различных городах Украины. В настоящее время следственно-оперативные группы направлены в различные города для изъятия похищенных золотых украшений.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 УК Украины – кража.

Справка УНИАН. В обители хранится частица честных мощей святого старца Паисия Величковского, возведена часовня в честь святителя Нектария митрополита Пентапольского, Эгинского чудотворца, целителя раковых заболеваний. В монастырском храме хранятся великие святыни: более 700 частиц мощей угодников Божьих.

Монастырь подчиняется УПЦ Московского патриархата, до 2011 года он принадлежал УПЦ Киевского патриархата.