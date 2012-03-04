Жители Прикарпатья получили из-за границы больше 200 млн. долларов

В Ивано-Франковскую область в 2011 году из-за границы поступили переводы для физических лиц на общую сумму 227,3 млн. дол. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на коллегии облгосадминистрации начальник главного управления экономики - заместитель главы ОГА Владимир ПОПОВИЧ.

По его словам, банковские учреждения зафиксировали получение физическими лицами из-за границы переводов на сумму 227,3 млн. дол. США или 1,818 млрд. грн.

В то же время, В.ПОПОВИЧ прибавил, что, по состоянию на 1 января 2012 года, в области на банковских счетах юридических и физических лиц находилось 5,2 млрд. грн., в том числе в физических лиц – 4,4 млрд. грн.

По его мнению, это «хорошая внутренняя инвестиция и, в сущности, ее нужно использовать».

Справка УНИАН. По неофициальным данным, на заработках за рубежом находится около 200 тыс. жителей Ивано-Франковской области, то есть каждый седьмой.