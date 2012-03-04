Гражданина Украины взяли в Беларуси с тонной телятины

В Бресте пограничники задержали гражданина Украины, который незаконно перевозил тонну мяса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

«Гражданин Украины с крупной партией телятины задержан оперативными сотрудниками Брестской пограничной группы в ходе совместной операции, направленной на пресечение попыток незаконного перемещения товаров через государственную границу», - говорится в сообщении ГПК Беларуси.

Как уточнили в пресс-службе, в автомобиле «Форд Транзит» находилось 1059 кг мяса телятины оценочной стоимостью около 75 млн. белорусских рублей, на которые водитель не смог предъявить необходимые документы.

«Пока неизвестно, привезена ли телятина в Беларусь из Украины или это товар местного производителя. По данному факту в настоящее время проводится проверка», - отметили в ГПК Беларуси.

По словам перевозчика, мясо по просьбе неизвестного ему лица он перевозил из Бреста в Кобрин. Пограничники же полагают, что мясо нелегально было ввезено в Беларусь из Украины.