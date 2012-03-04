Янукович решил судьбу старого ядерного топлива

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон, который устанавливает правовые принципы обращения с отработанным ядерным топливом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, подписанный Закон №4384-VI «Об обращении с отработанным ядерным топливом относительно размещения, проектирования и строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций» устанавливает правовые принципы обращения с отработанным ядерным топливом, хранение отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЕР (водо-водяной энергетический реактор), создание единой системы и оптимизации структуры обращения с этим топливом украинских АЭС.

Закон определяет требования к размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В частности закон гласит, что централизованное хранилище размещается на площадке между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области в зоне отчуждения территории, которая подверглась радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы. Общая вместимость хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделительных сборников реакторов типа ВВЕР-440 и ВВЕР-1000.

Законом определенно сроки и порядок хранения отработанного ядерного топлива. Предусматривается, что оно сохраняется в централизованном хранилище на протяжении срока его эксплуатации - что обосновывается в его проекте. Для хранения отработанного ядерного топлива используется технология поверхностного «сухого» хранения с применением двухбарьерной системы его изоляции;

Кроме того, закон определяет социально-экономическое развитие прилегающих территорий. На заказчика строительства централизованного хранилища полагается обязанность направления 10% от общей сметной стоимости строительства на сооружение объектов социального назначения в городе Славутиче, Иванковском и Полесском районах Киевской области согласно с перечнем, утвержденным Киевской ОГА. Перечисление средств осуществляется пропорционально фактически освоенным капитальным инвестициям, без учета НДС.