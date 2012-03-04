В Одессе учредили газету для иностранных студентов

Презентация газеты «Odessa International», созданной для обучающихся в городе иностранных студентов, состоялась в Одесском Национальном университете им. Мечникова.

Как передает корреспондент УНИАН, редактор издания доцент Владимир ПОЛТОРАК заявил, что «это первое в Одессе издание на английском и русском языках, цель которого - знакомить иностранных студентов и стажеров с научно-исследовательским потенциалом города, диапазоном учебных возможностей ОНУи других вузов, а также с историей и традициями Одесской обл., актуальной информацией в сфере культуры, межнациональных отношений».

Издание создано на базе пресс-службы ОНУ преподавателями и студентами университета, работающими с иностранными коллегами.