Кабмин ликвидировал Госинспекцию связи

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Государственной инспекции связи.

Это предусмотрено в обнародованном на правительственном сайте постановлении от 29 февраля 2012 года №151.

«Ликвидировать Государственную инспекцию связи. Создать комиссию по ликвидации Государственной инспекции связи и утвердить ее председателем начальника Государственной инспекции связи БИБУ Владислава Павловича», - говорится в документе.

Председатель комиссии должен утвердить ее персональный состав и обеспечить осуществление необходимых мероприятий и проинформировать в пятимесячный срок Кабинет министров о результатах проведенной работы.

Документом также признается утратившим силу постановление Кабмина от 31 августа 2005 года №844 «О создании Государственной инспекции связи».