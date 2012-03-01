В Черкассах мужчина убил и расчленил собутыльницу
Затем развез в разные концы города
В Черкассах вчера работники милиции задержали мужчину, который убил и расчленил женщину.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Черкасской области, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали безработного 33-летнего черкащанина, который убил женщину и расчленил ее тело.
Следствие установило, что задержанный в своей квартире во время ссоры после совместного употребления водки убил безработную, ранее судимую 27-летнюю жительницу Черкасской области. Чтобы скрыть преступление, расчленил ее тело, и в полиэтиленовых пакетах развез в разные районы города.
Как сообщало черкасское интернет-издание «Пресс-центр», части расчлененного человеческого тела обнаружили в Черкассах в районе таксопарка вечером 27 февраля. Водители маршрутных автобусов заметили в том районе собаку с отрубленной человеческой рукой в зубах. Они и позвонили по телефону в милицию.