В Черкассах мужчина убил и расчленил собутыльницу

В Черкассах вчера работники милиции задержали мужчину, который убил и расчленил женщину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Черкасской области, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали безработного 33-летнего черкащанина, который убил женщину и расчленил ее тело.

Следствие установило, что задержанный в своей квартире во время ссоры после совместного употребления водки убил безработную, ранее судимую 27-летнюю жительницу Черкасской области. Чтобы скрыть преступление, расчленил ее тело, и в полиэтиленовых пакетах развез в разные районы города.

Как сообщало черкасское интернет-издание «Пресс-центр», части расчлененного человеческого тела обнаружили в Черкассах в районе таксопарка вечером 27 февраля. Водители маршрутных автобусов заметили в том районе собаку с отрубленной человеческой рукой в зубах. Они и позвонили по телефону в милицию.