Болгария поможет восстановить сгоревший собор в Болграде

Представители общественности и депутаты различных уровней Республики Болгарии поддержали сбор средств на восстановление кафедрального Спасо-Преображенского собора в Болграде Одесской области.

Об этом УНИАН сообщил сегодня депутат Одесского облсовета, президент Ассоциации болгар Украины Антон КИССЕ.

«В ответ на соответствующее обращение Ассоциации болгар Украины в адрес руководства дружественной страны нас официально известили, что парламент Республики Болгария рассмотрел вопрос оказания помощи в восстановлении потерпевшего от январского пожара кафедрального собора в Болграде Одесской области, где издавна компактно проживает крупнейшая диаспора болгарских переселенцев», - сказал А.КИССЕ.

«Согласно сообщению болгарского правительства, - отметил президент Ассоциации болгар Украины, - руководством страны выделено на ремонтно-восстановительные работы собора 70 тыс. евро, в том числе 20 тыс. евро Департаментом вероисповеданий Республики Болгарии. На нашу беду живо откликнулись и депутаты ряда муниципалитетов, в частности, городов Добрич, Генерал-Тошево и Тунджа, каждый из которых принял решение направить на эти цели по 10 тыс. евро».

А.КИССЕ уточнил, что «всего на восстановление кафедрального собора, возведенного в 1838 году на средства выходцев из Болгарии, из дружественной страны направляется 100 тыс. евро, за что мы весьма признательны».

Он также напомнил, что 1,5 млн. грн. направлено на ремонтно-восстановительные работы Одесским областным советом, свыше 50 тыс. грн. было собрано в ходе 5-часового февральского телемарафона «Благозвонница» по сбору средств на возрождение собора, проведенного Одесской ОГТРК. С этой же целью открыты счета в казначействе для сбора средств с целевым назначением – «восстановление храма».

Сейчас первоочередной задачей, подчеркнул А.КИССЕ, является «подготовка проектно-сметной документации по реставрации Спасо-Преображенского собора и сохранение спасенных болградцами от огня церковных ценностей. Все болгары Украины, в том числе профессиональные архитекторы, проектировщики, готовы на бесплатной основе изготовлять проектно-сметную документацию, участвовать в восстановлении храма, чтобы успешно завершить эти работы в следующем году».

В ответ на вопрос о причинах возникновения пожара в соборе, президент Ассоциации болгар Украины отметил: «Я бы пока уклонился каких-либо комментариев, поскольку расследование причин не закончено. Знаю, что рассматривается, к примеру, версия о несоблюдении техники безопасности участниками ремонтно-реставрационных работ, правда, при отсутствии соответствующего разрешения госструктур на реставрацию памятника архитектуры и ряд других. Однако подождем официальных выводов специалистов МЧС».

Как сообщал УНИАН, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Болграде, который является памятником архитектуры национального значения, загорелся утром 26 января. Распространению огня способствовала конструктивная особенность собора - деревянная решетка, а также полиэтиленовая пленка внутри собора, где проводились реставрационные работы. Полностью потушить пожар удалось лишь в конце дня.

Иконы и другие предметы церковной утвари, которые можно было вынести из собора, спасли военнослужащие.

Заключение специалистов МЧС о причине возникновения пожара в Спасо-Преображенском соборе пока не обнародовано. Согласно данным милиции, пожар мог вспыхнуть из-за халатности строителей - оставленного ночью без присмотра включенного электрообогревателя, которым сушили купол здания.

Однако в Управлении МЧС в Одесской области этот вывод не подтверждают.

Между тем, настоятель собора отец ВАСИЛИЙ заверил, что накануне пожара, 25 января, сам закрывал храм и убедился, что все электроприборы были отключены от электросети. В пользу версии о поджоге он также привел свидетельства очевидцев, которые первыми увидели пожар.