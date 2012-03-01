Генеральный директор Центра рыночных реформ, один из первых министров экономики в независимой Украине Владимир ЛАНОВОЙ не разделяет оптимизма власти относительно невозможности дефолта Украины.

В частности, в интервью УНИАН в ответ на вопрос «Разделяете ли вы оптимизм первого вице-премьер-министра Валерия ХОРОШКОВСКОГО относительно невозможности дефолта?» В.ЛАНОВОЙ заявил: «Объективных обстоятельств, которые бы позволили сбалансировать валютный и платежный бюджет государства, нет. Показатели внешней торговли в этом году будут показывать еще больший дефицит. Цена газа значительно выросла. Инвестиций в страну не будет. Поэтому никакого типа валютных поступлений ожидать нельзя. Правительство рассказывает, что оно разместит облигации на внешних рынках. К сожалению, на западных рынках есть информация, и не только из рейтинговых агентств, о преддефолтном состоянии. Международные банки и инвесторы для себя определили Украину, как зону, куда сегодня рискованно инвестировать. То есть облигации покупать не будут. Внутренняя ситуация очень плохая. Мы объективно не имеем оснований, чтобы говорить об улучшении и увеличении поступлений валюты или уменьшении ее расходов».

Как отметил эксперт, «финансы - такая почти виртуальная система. Можно что-то придумать. Но удастся ли этой власти придумать это логично, правильно, закономерно - у меня огромные сомнения».

«Возможно, кто-то сделает подарок. Например, был период, когда Западная Германия делала подарок Восточной Германии, когда ежегодно давала ей триста миллиардов марок просто так дотаций в бюджетные расходы на Востоке. Может, и нам кто-то сделает такие подарки?», - сказал В.ЛАНОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в Украине нет никаких экономических оснований для угрозы дефолта.

«Никакой угрозы дефолта и даже намеков на дефолт у нас нет», - отметил Н.АЗАРОВ. Глава правительства также добавил, что снижение цены на российский газ до экономически обоснованного уровня позволит Украине выйти на положительное сальдо внешнеторгового баланса. «Наше отрицательное сальдо определяется, прежде всего, высокой ценой на газ. Если цена на газ будет в два раза ниже, мы получим положительное сальдо нашего платежного и торгового баланса», - отметил он. В то же время премьер-министр заверил, что также нет никаких оснований для снижения курса национальной валюты. «Никаких оснований для девальвации курса гривни нет. У нас достаточно валютных резервов, спрос на валюту уравновешивается предложением. У нас, в принципе, нормальное соотношение нашего платежного баланса. То есть, мы в страну заводим больше валюты, чем вывозим», - сообщил Н.АЗАРОВ. Он отметил, что эти факторы нивелируются негативным сальдо внешнеторгового баланса.

*** Полный текст интервью – на сайте УНИАН