Накануне Международного женского дня журнал Weekly.ua совместно с Фондом народонаселения ООН в Украине «нарисовал» потрет современной украинки на основе данных Государственной службы статистики Украины.

Согласно результатам исследования, украинская женщина стремительно стареет. Сейчас ее средний возраст 42,7 лет. Для сравнения – на заре независимости Украины этот показатель не превышал 38 лет.

Первый раз замуж украинки выходят, чаще всего, выходят в возрасте 20-24 года. В среднем, каждая женщина в Украине рожает 1,2 ребенка. Каждая четвертая имеет высшее образование. Средняя продолжительность жизни - 74,8 года (мужчина - 64,3). Умирают наши женщины в основном от сердечных заболеваний и рака.

По данным Государственной пенитенциарной службы, лишь каждый 25-й заключенный - женщина. У женщин гораздо меньшая склонность к суициду, чем и мужчин. В самой критической возрастной группе - 35-54 года, на 6 самоубийств мужчин приходится одно женское.