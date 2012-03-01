Золото за день упало в цене на 100 долларов

Цена на золото в ходе сессии 29 февраля на Нью-Йоркской товарной бирже рухнула более чем на 100 долларов, составив по итогам торгов 1688 долларов за тройскую унцию, сообщает BBC News.

Позже в Азии драгоценный металл немного отыграл падение, поднявшись до 1719 долларов за унцию.

Столь резкое снижение котировок золота было спровоцировано заявлением председателя ФРС США Бена БЕРНАНКЕ о том, что американская экономика восстанавливается после кризиса. Таким образом, многие инвесторы решили оставить драгметалл и переключиться на более рисковые активы, передает Лента.ру.

Золото рассматривается как "безопасная гавань" для инвесторов в условиях кризиса. В ходе рецессии 2008-2010 годов оно существенно выросло в цене, подскочив с 700 до 1900 долларов за унцию. Тем самым были многократно побиты исторические максимумы.

Золото по-прежнему котируется весьма высоко, в два-три раза превосходя докризисный уровень. Аналитики отмечают, что нынешнее падение вряд ли будет глубоким и скорее свидетельствует о конъюнктурных настроениях инвесторов, а не отказу от драгметалла в перспективе.

Высокую стоимость золота в 2009-2011 годах поддерживает чрезвычайно сильный спрос со стороны крупнейших рынков - Китая и Индии. Жители этих стран предпочитают хранить свои средства в золоте или ювелирных изделиях. Кроме того, большой интерес к металлу проявляют Центробанки обеих стран.