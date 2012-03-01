В Госземагенстве грядут кадровые чистки

В ближайшие дни будут уволены руководители 7 областных и 2 городских управлений Государственного агентства земельных ресурсов. Об этом cooбщил глава ведомства Сергей ТИМЧЕНКО в интервью еженедельнику Weekly.ua.

По его словам, решение о кадровых ротациях он принимал после первых шести месяцев своей работы в Госагентстве.

«Я ведь не мог прийти и просветить всех рентгеном на честность и работоспособность. Поэтому лишь теперь, по прошествии шести месяцев, я могу сделать правильные выводы и кадровые решения. На сегодняшний день я подал на согласование новых руководителей 7 областей и 2 больших городов. Совсем скоро вы увидите кардинальные изменения и в центральном аппарате», - сообщил С.ТИМЧЕНКО.

Он также уточнил, что запуск рынка земли откладывается в связи с выборами. И к голосованию за закон про рынок земли парламент, скорее всего, вернется уже после осенних выборов.