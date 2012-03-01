Киевляне пока будут платить за воду по старым тарифам

В Киеве тарифы для населения на водоснабжение и водоотвод с 1 марта не повышаются.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

“С 1 марта для населения – нет, не повышены тарифы... Когда будет это повышение, сказать не могу сейчас. Мы изучаем вопрос. Но точно не с 1 марта”, - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ, комментируя информацию о повышении для украинцев с 1 марта тарифов на воду в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

При этом он сообщил о расчетах городской власти относительно возможного роста размера оплаты для населения за указанные коммунальные услуги.

«Платежки для киевлян увеличатся не более чем на 2-3 гривни. Кроме того, мы сохраним все льготы по оплате за коммунальные услуги, действующие до этого времени», - отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Так, предусматривается, что для киевлян стоимость услуг по централизованному снабжению холодной водой в среднем увеличится на 5,4%, а это составляет 10 копеек за 1 куб. м; по централизованному снабжению горячей водой – в среднем на 0,65%, что также составляет 10 копеек за 1 куб. м. Услуги по централизованному водоотвода холодной и горячей воды увеличатся в среднем на 5,9% (8 копеек за 1 куб. м за каждый вид услуг).

Кроме того, продолжают действовать скидки для киевлян, оплативших за коммунальные услуги не позже 20 числа.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, приняла решение о повышении с 1 марта в среднем на 7,8% тарифов на водоснабжение и водоотвод для населения.

Комментируя заявление «Киевводоканала» об увеличении на 6% тарифов за указанные услуги с 1 марта, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК заявил, что в КГГА еще не принято решение о введении для населения новых повышенных тарифов за услуги водоснабжения и водоотвода.

«У них вводится с 1 марта. У нас нашего распоряжения относительно введения для населения этих тарифов нет», - заявил тогда А.МАЗУРЧАК.

По его объяснению, на сегодняшний день государственный регулятор откорректировал цену на воду на 6% в связи с подорожанием электроэнергии.

В то же время А.МАЗУРЧАК отметил: «Сегодня не приняты никакие решения относительно переложения этой суммы на население или на другого потребителя. Сегодня – это утвержденная сумма для водоканала».

По его словам, «Киевводоканал» сейчас может выставить счета с новыми тарифами только тем потребителям, у кого с ним есть прямые договоры.

Относительно остального населения вопрос введения новых тарифов будет решать горадминистрация. «Мы ищем варианты, которые могут быть альтернативными. Альтернативным вариантом может быть погашение с другого источника и неподнятие этого тарифа для населения. Мы должны просчитать все возможные варианты», - сказал А.МАЗУРЧАК.