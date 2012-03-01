Украина может стать заложницей России еще в одном вопросе?

Народный депутат от партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК считает, что обеспечение аграриев дешевым горючим в канун посевной кампании должно стать приоритетом для правительства.

Об этом говорится в переданном пресс-службой партии «Наша Украина» комментарии В.МАТЧУКА.

«В последнее время участились прогнозы относительно неминуемого подорожания бензина и дизельного топлива, в частности, самой популярной марки бензина А-95 до 11 гривен за литр. В сочетании с информацией о том, что запасы дешевого горючего уже заканчиваются, такие прогнозы способны дестабилизировать подготовку украинских крестьян к посевной. Ведь стоимость горючего является чуть ли не главным фактором, определяющим себестоимость продукции отечественного АПК», - отметил депутат.

При этом, по мнению В.МАТЧУКА, Кабинет министров должен обратить внимание не только на действие объективных факторов, а именно – рост стоимости нефти на международных рынках, но и, прежде всего, на субъективную составляющую, поскольку сегодня рынок нефтепродуктов в Украине почти на две трети заполняется за счет продукции из России, Беларуси и Казахстана, которые при таких условиях фактического способны определять цены внутри Украины.

«Следовательно, в канун посевной Украина может стать заложницей России еще и в топливном вопросе», - предостерег В.МАТЧУК.