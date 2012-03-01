Экс-министр финансов: Украина находится на пути к дефолту

Увеличение государственного долга, в том числе за счет облигаций внутреннего займа – это путь к дефолту, по которому сегодня идет правительство. О таком в эфире «5 канала» заявил заслуженный экономист Украины, экс-министр финансов Виктор Суслов.

«Собирать деньги с банков, продавая им облигации внутреннего займа – 13,5% до 14%, ставки по этим облигациям, чрезвычайно сложно бюджету обслуживать такие займы, дешевле никто не покупает. То есть, движение по этому пути, дальнейшее наращивание государственного долга – это, всё равно, путь к дефолту, и мы таки движемся по этому пути», – заявив Суслов.