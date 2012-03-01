Для весенне-полевых работ нужно импортировать дизтопливо из России

Украина рассматривает возможность импорта дизельного топлива из Российской Федерации для проведения весенне-полевых работ.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что 10 февраля т.г. в Кабинете министров Украины прошло совещание по вопросам подготовки к проведению весенне-полевых работ и их материально-технического и финансового обеспечения, на котором дано поручение провести переговоры с предприятиями Российской Федерации относительно поставки дизельного топлива для обеспечения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей на весеннюю кампанию.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минагропрода, это поручение дано Министерству энергетики и угольной промышленности. Информацией о планируемых объемах импорта и цене закупки в Минагропроде не располагают.

При этом, по оценкам Минагропрода, на 28 февраля обеспеченность сельхозпроизводителей дизтопливом составляет 308,9 тыс. тонн, что составляет 73% от технологической потребности на весенне-полевые работы, а обеспеченность бензином - 79,5 тыс. тонн или 75% от потребности.