Трое преступников "читали" карточки в банкоматах

Трое выпускников Бердянского государственного педагогического института, изучавшие компьютерные системы и сети, разработали схему считывания индивидуальных данных с банковских карт в банкоматах и похищали с них денежные средства.

Как сообщил УНИАН старший прокурор отдела прокуратуры Запорожской области Александр ГАНИЛОВ, злоумышленники разработали схему считывания персональных данных с банковских карт непосредственно в момент их использования банкоматах.

«Для этого члены преступной группы устанавливали на банкомате мини-камеру и спецустройство для считывания индивидуального номера банковской карточки в картоприемнике. Мини-камера фиксировала и сохраняла код, набираемый владельцем карты и точное время данной операции, а спецустройство – индивидуальные персональные данные каждой конкретной карты. Затем данные снимались, вносились в компьютер и сопоставлялись, а злоумышленники получали полные данные для снятия средств с карт», - сказал А.ГАНИЛОВ.

В дальнейшем злоумышленники перепрошивали старые банковские карточки таким образом, чтобы их персональные данные полностью совпали с полученными ими индивидуальными данными реальных карт. После этого они снимали деньги в сети банкоматов.

«На сегодняшний день установлено, что таким образом члены преступной группы работали на протяжении года. Общая сумма средств, которыми они незаконно завладели, исчисляется десятками тысяч гривень. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 и ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса Украины – «Мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной преступной группы», «Незаконные действия с платежными картами и другими средствами доступа к банковским сетам, совершенные по предварительному сговору группой лиц» и «Незаконный сбор и использование информации, являющейся банковской тайной». Вина каждого из членов преступной группы доказана в ходе досудебного следствия. Материалы направлены на рассмотрение в суд», - сообщил А.ГАНИЛОВ.