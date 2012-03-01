Кабмин разрешил кетамин частным ветеринарам

Правительство разрешило частным ветеринарным клиникам использовать кетамин до законодательного урегулирования вопроса использования этого препарата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Правительство разрешило использовать кетамин до принятия закона», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Ранее министр сообщил, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал законопроект № 9021 "О внесении изменений в Закон Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 5 января 2011 года включил кетамин в перечень психотропных веществ, обращение которых ограничивается.

24 января Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины обратилась с письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой разрешить применение кетамина в ветеринарной практике.

2 марта Кабмин принял решение об отсрочке ограничения на использование кетамина для ветеринарной медицины.

В частности, для физических лиц-предпринимателей, занимающихся ветеринарной медициной, ограничение на использование кетамина было отсрочено на шесть месяцев, а для юридических лиц – на три месяца.

Законопроектом № 9021 "О внесении изменений в Закон Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" предлагалось разрешить физическим лицам – предпринимателям, которые уже имеют лицензию на осуществление медицинской или ветеринарной практики, также получить лицензию на хранение, перевозку, приобретение, использование, уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, включенных в таблицы Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.