Кабмин разрешил кетамин частным ветеринарам
...до законодательного урегулирования
Правительство разрешило частным ветеринарным клиникам использовать кетамин до законодательного урегулирования вопроса использования этого препарата.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.
«Правительство разрешило использовать кетамин до принятия закона», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.
Ранее министр сообщил, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал законопроект № 9021 "О внесении изменений в Закон Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах".
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 5 января 2011 года включил кетамин в перечень психотропных веществ, обращение которых ограничивается.
24 января Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины обратилась с письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой разрешить применение кетамина в ветеринарной практике.
2 марта Кабмин принял решение об отсрочке ограничения на использование кетамина для ветеринарной медицины.
В частности, для физических лиц-предпринимателей, занимающихся ветеринарной медициной, ограничение на использование кетамина было отсрочено на шесть месяцев, а для юридических лиц – на три месяца.
Законопроектом № 9021 "О внесении изменений в Закон Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" предлагалось разрешить физическим лицам – предпринимателям, которые уже имеют лицензию на осуществление медицинской или ветеринарной практики, также получить лицензию на хранение, перевозку, приобретение, использование, уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, включенных в таблицы Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.