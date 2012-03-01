Кто потрошит чемоданы в киевском аэропорту
02:30, 01 марта 2012Общество
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Прокуратура хочет знать
В прокуратуре Киевской области разработали мероприятия по преодолению краж в аэропорту «Борисполь».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Решение было принято по итогам межведомственного совещания о состоянии законности, предупреждения и противодействия преступным посягательствам на имущество пассажиров в ГП «МА «Борисполь», выявления и раскрытия преступлений указанной категории.
По результатам совещания принято постановление, которым определены конкретные мероприятия, направленные на преодоление преступлений, связанных с завладевшим имуществом пассажиров в международном аэропорту «Борисполь».
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