Кто потрошит чемоданы в киевском аэропорту

В прокуратуре Киевской области разработали мероприятия по преодолению краж в аэропорту «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Решение было принято по итогам межведомственного совещания о состоянии законности, предупреждения и противодействия преступным посягательствам на имущество пассажиров в ГП «МА «Борисполь», выявления и раскрытия преступлений указанной категории.

По результатам совещания принято постановление, которым определены конкретные мероприятия, направленные на преодоление преступлений, связанных с завладевшим имуществом пассажиров в международном аэропорту «Борисполь».