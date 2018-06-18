Новые учебные планы: иностранный - без учителей, информатика - без компьютеров

1 марта заканчивается обсуждение трех вариантов новых Типичных учебных планов общеобразовательных учебных заведений. Целых 8 дней (!) на эту процедуру отвело Министерство образования и науки, семьи, молодежи и спорта Украины, опубликовав их 21 февраля.

Для тех, кто не очень посвящен в тайны образовательной кухни отметим, что учебный план - это один из важнейших документов образовательной сферы. Он регламентирует распорядок школьной жизни не только в контексте того, что будут изучать ученики, но и того, сколько часов они будут находиться в школьных помещениях, какие у них будут недельные и годовые нагрузки, какую заработную плату будут получать педагоги, какая сумма средств будет тратиться на издание учебников и еще много чего другого. То есть, речь идет о документе, который в действительности должен был бы засвидетельствовать серьезные системные изменения в образовании, тем более, что он имеет очень большой ареал распространения. Типичные учебные планы, о которых идет речь, касаются учеников 5-9 классов, которые составляют почти 60% ученического контингента.

Что же нового принесут они в нашу многострадальную, множество раз, но неудачно, «реформированную» школу?

Элементарный анализ этого документа дает основания сделать довольно грустный для украинских школьников и их родителей вывод: внедрение этих учебных планов неминуемо приведет к существенной перегрузке учеников. То есть, все разговоры относительно разгрузки детей, в действительности - не что иное, как хорошо завуалированная неправда.

Так, третий вариант Типичного учебного плана предусматривает, что недельная нагрузка у учеников, скажем, 8 класса должена быть 36 учебных часов вместе с физкультурой. То есть, четыре дня на протяжении недели у восьмиклассника будет семь уроков, и один день – восемь. В редакции Закона Украины «Об общем среднем образовании», которая действовала до июля 2010 года, была установлена норма по которой длительность учебного года должна была составлять 190 рабочих дней, то есть 38 рабочих недель.

Элементарный расчет подсказывает, что при таком учебном плане у восьмиклассника на протяжении учебного года будет нагрузка, которая будет равна 1368 часам. Такая нагрузка на 418 часов превышает норму, установленную действующим законодательством (часть 2 статьи 16 Закона Украины «Об общем среднем образовании»), которая действовала до июля 2010 года.

Почему действовала? А потому, что в июле 2010 года Верховная Рада Украины под натиском отдельных членов профильного комитета, пренебрегая мнением многих известных ученых и практиков, ликвидировала 12-летнее обучение в школах и параллельно остановила действие этих норм закона. А Министерство образования и науки, семьи, молодежи и спорта получило право самостоятельно определять длительность и напряженность учебного года. Чем оно и воспользовалось.

Значительное увеличение учебной нагрузки предусмотрено не только для учеников 8 классов. То же касается и пятиклассников (увеличение по сравнению с предыдущим нормативом - на 318 час.), и шестиклассников (на 432 час.), и семиклассников (на 440 час.)

Интересно, что в Англии годовая учебная нагрузка учеников средней школы составляет 893 астрономических часа, в Бельгии – 849, в Испании – 810, в Германии – 705. Вот здесь, наконец, мы и опередим Европу. Правда, как всегда: за счет физического и психического здоровья наших детей.

В этом контексте, по-видимому, будет уместным вспомнить то, что учебные планы советской школы в середине 70-х годов прошлого века устанавливали для учеников 5-8 классов недельную нагрузку объемом в 30-32 часа, включая физкультуру. И тогда это также считалось значительной перегрузкой учеников.

Так какой же она будет после введения в действие новых учебных планов?

Раздуть новый учебный план министерство образования Украины планирует, в основном, за счет трех предметов: иностранного языка, физкультуры и информатики. В значимости и важности этих предметов никто не сомневается. Будущий гражданин должен знать несколько иностранных языков, вести здоровый образ жизни и владеть компьютером. Но сможет ли наша школа построить такие, с позволения сказать, «потемкинские села»?

По данным НАПН Украины около пятисот школьных зданий находятся в аварийном состоянии, свыше 3 тыс. нуждаются в капитальном ремонте. Меньше половины общеобразовательных школ обеспеченна спортивными площадками с минимально необходимым оборудованием. В каждой десятой школе нет спортзала, а 40% из тех, которые есть - не отвечают современным требованиям. Возможно до дня «Х», когда новые учебные планы вступят в силу что-то изменится? Вряд ли, ведь в пятом классе такие учебные планы должны быть внедренны, начиная с 2013 г. А при сегодняшних условиях финансирования образовательной отрасли о серьезных сдвигах в этом вопросе нельзя и мечтать.

Так, по данным Счетной палаты Украины в Житомирской области в 2009-2011 году на капитальные потребности учреждений образования направлялось лишь 3,4% средств из общего бюджета расходов на содержание учреждений образования. Аналогичной является ситуация и в других областях. Так где будем проводить уроки физкультуры?

Не лучшими являются и условия для расширения количества учебных часов по информатике. По последним данным украинские школы обеспечены 1 компьютером на 27 учеников. Для сравнения: во Франции 1 – компьютер на 3 учеников, в Польше - 1 на 7, в Японии, Германии, США - 1 менее чем на 2 школьников. А если прибавить к этому то, что из 27 школьных украинских компьютеров почти 40% устаревшие, основная масса педагогов имеет низкий уровень информационно-технологической культуры (в частности и потому, что заработная плата не позволяет приобрести компьютер для собственного пользования), половина сельских школ еще не могут комфортно пользоваться Интернетом - то намерение значительно увеличить количество часов на изучение информатики воспринимается как насмешка. Или как формирование основы для лоббирования интересов тех, кто греет руки на государственной программе компьютеризации учреждений образования. А там объемы финансирования достаточно хороши.

Еще более интересной является ситуация с иностранным языком. Здесь главная проблема - кадры и учебники. Заработная плата начинающего учителя, который только что закончил педагогический ВУЗ, и приедет в село преподавать иностранный язык за месячную ставку (даже если она будет) будет получать такие деньги, что их хороший переводчик в столице заработает если не за несколько часов, то за несколько дней. А когда иностранный язык будут преподавать по совместительству физики, химики, математики, учителя физкультуры (как это происходит сейчас) - то от увеличения количества уроков по этому предмету, качество знаний никоим образом не улучшится.

Здесь уместно будет вспомнить, что в СССР, когда возникала проблема обеспечения сельских школ теми же учителями физкультуры, то им за работу с неполной нагрузкой (из-за отсутствия достаточного количества учеников) платили ставку заработной платы. За такую заработную плату в советское время в селе можно было хорошо прожить, потому что еще и за жилье, за его отопление, за электроэнергию платило государство.

Так может лучше было бы вернуться к этой практике, ведь внедрение раздутых учебных планов обусловит увеличение расходов из бюджета, в первую очередь, на заработную плату в несколько раз. Или направить эти средства на другие потребности, в частности на преподавание предметов естественно-математического цикла. Потому что по результатам международного сравнительного исследования TIMSS-2077 украинские восьмиклассники заняли 25 место по математике и 19 – по естественных предметах среди 50 стран-участниц, а ученики начальной школы 26 – по математике и природоведению из 37 стран-участниц. Но, очевидно, это немногих волнует. Математика, химия и биология подождут. Лучше иностранный без учителей, физкультура и информатика – без надлежащей материальной базы. Все-таки это звучит современнее. И о реформировании можно успешно доложить.

Игорь Ликарчук, директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования

Специально для УНИАН