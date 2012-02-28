В Киеве анголец до смерти забил своего земляка

Сегодня вечером сотрудники милиции Киева задержали убийцу 47-летнего гражданина Республики Ангола.

Как сообщил УНИАН начальник ЦОС ГУ МВД Украины в Киеве Игорь МИХАЛКО, задержанный – 45-летний гражданин той же страны, который вместе с покойным работал на рынке секонд-хенда возле Шулявского путепровода.

На данный момент установлено, что между ангольцам сегодня вечером возник конфликт на почве неприязненных отношений и после общего употребления алкогольных напитков.

По предварительным данным, конфликт перерос в драку, в которой задержанный нанес руками и ногами смертельные телесные повреждения своему земляку.

Также в столичном главке милиции отметили, что оба мужчины прибыли в Украину около года назад и, подав документы в Миграционную службу, ожидали получения статуса беженцев.