Прапорщик и сержант грабили и насиловали женщин

В Умани Черкасской области работники милиции задержали двух военнослужащих - 23-летнего сержанта и 31-летнего прапорщика, которые грабили и насиловали женщин.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, злоумышленники находятся под стражей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.