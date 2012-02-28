Прапорщик и сержант грабили и насиловали женщин

14:49, 28 февраля 2012
Общество
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Задержаны в Умани

В Умани Черкасской области работники милиции задержали двух военнослужащих - 23-летнего сержанта и 31-летнего прапорщика, которые грабили и насиловали женщин.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, злоумышленники находятся под стражей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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