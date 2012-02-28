Аферист из Калифорнии обманул луганских женщин

В Луганске задержан 45-летний житель Калифорнии (США), который наживался на одиноких женщинах.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, мужчина соблазнял женщин, обещая жениться, поселялся в их квартирах, а затем обворовывал их.

«С местными девушками он знакомился в ночных клубах и кафе, представлялся то юристом, то врачом, то военным. Затем следовали рассказы о маме-миллионерше. После чего доверчивые барышни предлагали ему крышу над головой. Пожив у очередной девушки неделю-другую, он воровал ее деньги и скрывался», - говорится в сообщении.

Милиционеры выяснили, что американец также обворовывал посетителей парикмахерских, устраивался репетитором в луганские вузы, а затем обворовывал студентов.

Ему предъявлено обвинение по статье 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.