В Десне младший сержант зверски избил солдата
14:23, 29 августа 2007Общество
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Ведется досудебное следствие
Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении младшего сержанта С. воинской части, расположенной в пгт Десна Черниговской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, младший сержант применил к своему подчиненному неуставные меры влияния, что привело к тяжелым последствиям - рядовой Г. лишился селезенки.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное следствие.
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