В Десне младший сержант зверски избил солдата

Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении младшего сержанта С. воинской части, расположенной в пгт Десна Черниговской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, младший сержант применил к своему подчиненному неуставные меры влияния, что привело к тяжелым последствиям - рядовой Г. лишился селезенки.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное следствие.