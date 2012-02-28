Кто в правительстве лоббирует браконьерство?

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО выражает обеспокоенность тем, что правительство предлагает вернуть разрешение на ввоз в Украину электроудочек и других средств для рыбного браконьерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя принятый 7 февраля парламентом в первом чтении правительственный проект закона о реформировании и совершенствовании разрешительной системы в сфере охраны окружающей природной среды, рационального и неистощаемого использования природных ресурсов и экологической безопасности, уменьшения регуляторного давления на субъекты хозяйствования (№ 9139).

Данным законопроектом, отметил вице-спикер, среди прочего вносятся изменения в статью 53 закона о животном мире, в частности, изымается принципиальная норма о том, что в Украину запрещен ввоз «электроловильных систем (электроудочек), монониточных (волосяных) сеток, охотничьих капканов и других средств добычи объектов животного мира, запрещенных законом».

Н.ТОМЕНКО напомнил, что только летом прошлого года после продолжительных дискуссий в парламенте под давлением общественности был принят закон, которым, среди прочего, запрещается ввоз в Украину вышеупомянутых орудий лова. Н.ТОМЕНКО как автор закона подчеркнул, что действие закона уже за один сезон значительно улучшило ситуацию с неконтролированным выловом рыбы, который обычно практически равен промышленному.

В то же время вице-спикер отметил, что, несмотря на то, что ежегодно в Украине изымается приблизительно 100 тыс. орудий браконьерства, на руках рыбных браконьеров находится до 10 млн. запрещенных орудий лова. Он подчеркнул, что последствия возврата разрешения на ввоз в Украину такого рода орудий лова могут быть катастрофическими.

«Огромный ущерб животному миру наносит ввоз в Украину орудий браконьерства иностранного производства: синтетических сеток, электроудочек, капканов», - отметил один из авторов запретительной нормы. Н.ТОМЕНКО объяснил, что из-за их дешевизны в большинстве случаев они просто выбрасываются после разового использования, и на дне водоемов накапливаются километры выброшенных синтетических сеток, которые не гниют годами и в которые попадает и погибает рыба.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что он уже направил профильному парламентскому комитету свои поправки к законопроекту, в которых требует вернуть норму о запрете на ввоз в Украину «электроловящих систем (электроудочек), монониточных (волосяных) сеток, охотничьих капканов и других средств добычи объектов животного мира, запрещенных законом». Он выразил надежду, что правительство и Комитет ВР учтут его предложения.

Кроме того, вице-спикер сообщил, что он лично обратится к премьер-министру Украины с просьбой разъяснить, «кто в правительстве лоббирует узаконивание в Украине рыбного и охотничьего браконьерства».

Н.ТОМЕНКО также сообщил, что эта тема станет ключевой во время круглого стола «Состояние выполнения законодательства Украины по борьбе с браконьерством накануне весеннего сезона охоты и нереста», который пройдет в парламенте 1 марта с участием народных депутатов, представителей Министерства внутренних дел, Государственной таможенной службы Украины, экологических природоохранных общественных организаций и др.