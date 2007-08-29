Семенюк готовится продавать Макеевский меткомбинат

Фонд государственного имущества Украины объявил о начале подготовки к приватизации 60,86% пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

Как отметили в пресс-службе, Фонд предлагает потенциальным участникам конкурса вносить свои предложения по его условиям.

Справка УНИАН. ОАО «Макеевский металлургический комбинат» - предприятие с полным металлургическим циклом, производит прокат, стальные слитки и чугун, рельсовые крепления, проволоку «катанку» из рядовых и конструкционных марок стали различного диаметра, уголки и арматуру.

Макеевский меткомбинат сегодня находится в процедуре санации, а на его базе создан ЗАО «Макеевский металлургический завод».

75,177% акций ЗАО «Макеевский металлургический завод» принадлежит ЗАО «Макеевсталь», 24,823% - ОАО «Макеевский меткомбинат».