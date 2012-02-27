Украина планирует вдвое сократить импорт российского газа

Внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий и развитие собственной добычи энергетических ресурсов позволит Украине сократить как минимум на 50% импорт дорогого природного газа из Российской Федерации.

Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По его словам, энергоэффективность и обеспечение энергетической независимости Украины - это один из основных вопросов национальной безопасности.

«Мы импортируем природный газ по одной из самых высоких цен в Европе, и это, естественно, достаточно серьезно бьет по нашей экономике, по бюджетной сфере, по жилищно-коммунальному хозяйству», - сказал А. КЛЮЕВ.

Он отметил, что высокая стоимость газа стимулирует украинские предприятия, в том числе ЖКХ, бюджетную сферу, к внедрению энергоэффективных, энергосберегающих технологий. И правительство Украины прилагает максимальные усилия для стимулирования этих процессов, заявил секретарь СНБО.

В этой связи А. КЛЮЕВ напомнил, что Украина совместно с Евросоюзом реализует программу по энергоэффективности в рамках проектов Восточно-Европейского партнерства.

«Мы отработали на пяти областных центрах и на десяти небольших городах пилотные проекты по внедрению энергоэффективных, энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сейчас эти проекты достаточно неплохо развиваются. По их результатам мы увидим, насколько они эффективны, насколько будет целесообразно подобные программы распространять на всю Украину», - сообщил секретарь СНБО Украины.