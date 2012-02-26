В горах Крыма и Прикарпатья прогнозируют схождение лавин

В горах в Ивано-Франковской области, в связи с ожидаемыми метелями, объявлено об угрозе схождения лавин.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МЧС в Ивано-Франковской области.

В связи с оттепелью и таянием снега на реках бассейна Днестра ожидается повышение уровня воды над уровнем 25 февраля на 0,5-1,5 м. Местами возможен выход воды в пойму, начальное затопление сельскохозяйственных угодий.

При формировании заторов льда на горных реках местами не исключено достижение опасных отметок.

Кроме того, как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, в районе горы Ай-Петри в Крыму сегодня возможен сход снежных лавин.

Проезд по дорогам полуострова, в том числе на Ангарском перевале, свободен.

Метеорологи прогнозируют сегодня в Крыму юго-западный ветер скоростью до 20 метров в секунду.