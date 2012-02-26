Евпатория второй день без воды: люди скупают бутылированную

Жители Евпатории второй день остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

В магазинах города наблюдается повышенный спрос на бутылированную воду.

Как сообщают пресс-службы городского совета и исполкома Евпатории, власти сегодня на оперативном совещании решили организовать временный подвоз воды жителям города.

Пока по микрорайонам будут курсировать 10 водовозок. Воду можно использовать как техническую для бытовых нужд, а также на кухнях - после кипячения. Кроме того, в город на время ликвидации аварии пустят спецмашины реализаторов питьевой воды из Сак.

«За ночь удалось локально устранить один из порывов на водоводе, однако остаются еще несколько аварийных участков, требующих серьезных восстановительных работ. Для ликвидации аварии направлено дополнительно к уже имеющимся шести еще 11 единиц техники, пять из которых предоставлены по линии МЧС», - сообщили в мэрии.

Из-за аварии на водоводе появились проблемы с работой котельной шестого микрорайона. Ее будут запускать индивидуально, используя резервные источники воды.

Мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО заявил, что главное - не допустить паники среди жителей. «К сожалению, от подобных аварий не застрахован ни один город. Ситуация находится под контролем, делается все возможное, чтобы быстрее закончить ремонтные работы и обеспечить город водой», - сказал он.

В Евпатории проживают более 100 тысяч человек.