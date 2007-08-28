У Черновецкого твердят, что от Тимошенко пострадал мост Патона

Блок Юлии Тимошенко нарушает правила предвыборной агитации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на первого заместителя начальника Главного управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации Юрия ФРЕЙДИНОВА.

«В последнее время из уст лидера Блока Юлии Тимошенко раздавались обвинения в адрес столичной власти по поводу незаконного препятствия осуществлению предвыборной агитации. Эта информация была широко освещена в средствах массовой информации. Аналогичная жалоба была подана представителем Блока Юлии Тимошенко в Центральную избирательную комиссию, однако, еще к моменту ее рассмотрения, была отозвана. Отзыв жалобы, очевидно, был вызван бесперспективностью ее рассмотрения в интересах БЮТ», - сказал Ю.ФРЕЙДИНОВ.

По его словам, реклама, размещенная БЮТ на мосту им. Патона, установлена незаконно, поскольку в соответствии с Законом «О выборах народных депутатов Украины» партии или блоки имеют право начинать предвыборную агитацию после принятия решения ЦИК о регистрации кандидатов в депутаты блока или партии.

Ю.ФРЕЙДИНОВ уточнил, что работы по размещению рекламных конструкций велись в ночь с 14 на 15 августа 2007 года, а избирательный блок «Блок Юлии Тимошенко» был зарегистрирован лишь днем 15 августа 2007 года. Кроме того, по его словам, политическая агитация может осуществляться лишь за счет средств фонда партии (блока). «На время установления рекламных конструкций не был открыт даже накопительный счет блока, его открыли лишь 16 августа в 2007 году. Как известно, финансирование рекламы осуществляется лишь из текущих счетов, которые были открыты значительно позже», - сказал он.

Ю.ФРЕЙДИНОВ также отметил, что мост им. Патона принадлежит к достопримечательностям национального значения. В связи с этим, добавил он, любая рекламная конструкция, размещаемая на территории моста, обязательно должна быть согласована с Главным управлением охраны культурного наследия и Главным управлением градостроения, архитектуры и дизайна городской среды.

«Рекламные средства с политической агитацией БЮТ, расположенные на мосту Патона, не согласованы с вышеупомянутыми управлениями, что являются грубым нарушением Закона Украины «О рекламе» и пункта 16 «Типовых правил размещения внешней рекламы», утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2003 № 2067», – считает он.

Ю.ФРЕЙДИНОВ рассчитывает, что БЮТ «будет осуществлять предвыборную агитацию с соблюдением установленных правил, то есть без нарушения действующего законодательства Украины».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе БЮТ заявил о незаконном демонтаже в Киеве политической рекламы Блока.

По словам лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, команду портить политическую рекламу БЮТ дал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который, в свою очередь, получил соответствующее указание от премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Она сообщила, что БЮТ намерен из-за этого подать в суд на Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.