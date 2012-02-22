Таксист по ночам угонял микроавтобусы

Сотрудники Управления уголовного розыска милиции Львовской области задержали 30-летнего таксиста, который подозревается в кражах автотранспорта на территории региона.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, подозреваемый таксист похищал исключительно микроавтобусы и делал это ночью.

«Выбирал автомобили, которые не были оборудованы охранной сигнализацией. Открывал дверцу с помощью отмычек, заводил двигатель и перегонял машину подальше от места преступления», – говорится в сообщении.

Задержали мужчину в его доме в городе Бориславе Львовской области. Сейчас решается вопрос о его аресте, отметили в ГУ МВД.

Оперативникам уже удалось разыскать один из похищенных микроавтобусов - «Форд Транзит». Злоумышленник спрятал его в автоотстойнике, расположенном в окрестностях Борислава. Рядом находится мастерская, где правоохранители нашли немало запчастей из угнанных автомобилей.

Против таксиста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). За совершение такого преступления злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.